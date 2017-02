Anche il ds bianconero Fabio Paratici ha voluto commentare, ai microfoni di Jtv, la vittoria della Juve sul Napoli di Coppa Italia: "Gli episodi? Sono cose che lasciamo commentare agli altri, è stata una bella partita e basta. Alla fine gli episodi ognuno li vede come vuole. Pensiamo al match di Udine, che è il focus più importante per noi. Stiamo parlando del niente, non possiamo stare qui ogni domenica a parlarne. Ci sono state anche situazioni a nostro sfavore quest'anno, succede nel calcio come nella vita. L'anno scorso a Monaco di Baviera siamo usciti da un ottavo di finale di Champions con decisioni a noi contrarie. Cosa dobbiamo fare? Si va avanti e si lavora".



MOVIMENTO - "Ridotto il gap rispetto alle grandi d'Europa, il nostro campionato è molto difficile e molto impegnativo, è un dato di fatto, si fa fatica a vincere in trasferta rispetto agli altri campionati. Il movimento è in crescita, come i giocatori italiani sono in crescita, penso al giro degli under 23. Sono molto positivo".



GIOCO E MENTALITA' - "Grande secondo tempo, periodo che giochiamo bene, c'è fiducia. Il mister ha trasmesso una bella mentalità. Sono molto fiducioso, si respira un'aria di grande ottimismo. Non deve sfociare in presunzione, ma affrontiamo ogni partita con la mentalità di poterle vincere tutte".