Luciano Spalletti non ha chiuso alla sua partenza, ben consapevole che per questioni di Fair Play Finanziario la Roma ha bisogno di inserire a bilancio una cessione importante entro il prossimo 30 giugno. Il centrocampista argentino classe '94 Leandro Paredes è il più autorevole candidato a lasciare, già in questi giorni del mercato invernale; la valutazione è importante, circa 25 milioni di euro, e il desiderio del club giallorosso è di piazzarlo all'estero per non indurre in tentazione potenziali concorrenti nel nostro campionato.



PREMIER IN POLE MA LA JUVE... - Per esempio la Juventus, che già la scorsa estate fece un tentativo per soffiare l'ex talento del Boca Juniors per poi parcheggiarlo in prestito ad Empoli, ma la Roma si mise di traverso. Cinque mesi dopo, Paredes non è più un imprescindibile per Spalletti, anche sotto l'aspetto tecnico, come denota l'arrivo di Grenier dal Lione e la trattativa col Bologna non del tutto sopita per il bolognese Donsah. La preferenza della dirigenza capitolina è trovare una sistemazione in Premier League per il ragazzo, ma occhio di nuovo alla Juventus, che ha già effettuato qualche sondaggio informale per conoscere la situazione e che, con un Tolisso rimandato alla prossima estate (così come Bentancur del Boca) e un Luiz Gustavo sempre più lontano, potrebbe regalare un colpo di coda ad Allegri e consegnarli un centrocampista di qualità e prospettiva per dare l'assalto anche alla Champions League.