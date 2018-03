Il tecnico del Paris Saint-Germain, Unai Emery, ha parlato del suo futuro sulla panchina dei transalpini dopo l'eliminazione contro il Real Madrid negli ottavi di finale di Champions League: "Le critiche sono normali, ma la cosa importante è capire gli errori. Non sono minimamente preoccupato per il mio futuro. Rinnovo? Siamo a marzo, può succedere di tutto fino a fine stagione. Il mio lavoro è preparare le partite. Il progetto è del PSG, non mio, ed è un progetto serio e solido. Io lavoro come se dovessi restare qui per sempre. Poi sarà la società a fare le valutazione a fine stagione".