Dejan Stankovic, ex giocatore di Inter e Lazio, è intervenuto ai microfoni del canale tematico nerazzurro parlando di Milinković-Savic, giovane prospetto del club biancoleste sbarcato nella capitale lo scorso anno: ''È arrivato la passata stagione, è in gamba e intelligente oltre che ancora molto giovane. Ha sfruttato il primo anno per ambientarsi in serie A ed in Italia, e oggi stiamo vedendo la differenza''.



La crescita del giovane serbo è testimoniata anche dall'utilizzo massiccio che ne sta facendo Simone Inzaghi. Il tecnico dei biancocelesti, infatti, lo ha schierato 14 volte titolare, e Milinković non ha tradito le aspettative del suo allenatore mettendo a referto 3 gol e 4 assist in campionato. Tutto questo non è sfuggito a Stankovic che lo ha indicato anche come perno futuro della nazionale: ''E’ spesso titolare, Inzaghi lo fa giocare sempre. Fa inserimenti, è pericoloso; fa gol di testa e di piede: sarà molto importante sia per la Lazio che per la nazionale serba''.