E' stato uno dei colpi del mercato invernale di B quello di Alessio Da Cruz. Il classe '97 ha lasciato Novara dopo mezza stagione per vestire la maglia del Parma, andando a rinforzar il reparto offensivo di D'Aversa. Il suo agente, Giorgio Boateng, ne parla a Tuttob.com: "Alessio sta molto bene a Parma, perché ha trovato un bell'ambiente con un'ottima organizzazione. La prima parte di stagione l'ha disputata a Novara dove anche lì si era trovato bene".



SULLA TRATTATIVA - "Posso dire che è stata bella e veloce. Dopo l'ultima partita prima della sosta invernale con la maglia del Novara (dove Alessio ha offerto un'altra buona prestazione) ho parlato con il direttore sportivo Teti e ci siamo confrontati. Dal colloquio ho capito che sarebbe stato meglio cambiare squadra, quindi ho cominciato a sentire diverse società che sapevo essere interessate ad Alessio. Quando ho sentito il direttore del Parma Faggiano abbiamo chiuso in tempi brevi. Il direttore mi aveva detto di essere interessato al ragazzo e di volerlo per andare in Serie A. Da Cruz aveva molti estimatori, tra questi l'Arsenal che lo ha seguito per diverso tempo. La trattativa col club inglese non è andata in porto per tanti motivi, ma non per questo hanno smesso di seguirlo...".