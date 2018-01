Emanuele Calaiò, attaccante del Parma, in gol oggi contro il Novara, parla a Sky Sport: "La mia esultanza? La fortuna è che me lo ricordo ancora, questo è importante. Sono qui e sono onorato di aver sentito Inzaghi, un grandissimo attaccante. Sto aspettando i cento gol, un premio alla mia carriera. Spero che il premio più grande sia quello di finire la stagione qui a Parma per dare una gioia ai tifosi. Il triplo salto non sarebbe male".



Due parole, poi, sul futuro: "Resto? Sì, tranne qualche messaggio nel telefonino rimango. Quando vieni accostato al Palermo fa sempre piacere. Però io sto bene a Parma".