Attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale del club, il Parma ha annunciato i cambiamenti in seguito al nuovo Cda del club, dopo l'ingresso del nuovo socio di maggioranza, Jiang Lizhang. Ruolo nuovo per Hernan Crespo, che non sarà più vice presidente ma Ambassador del club. Ecco la nota: "La società Parma Calcio 1913 comunica che nei giorni scorsi sono stati definiti il CdA e il modello di governance futuri del club, conseguenti all’ingresso del nuovo socio di maggioranza. L’assemblea dei soci per la nomina ufficiale dei componenti del nuovo CdA, si svolgerà a meta’ gennaio. I nuovi membri che saranno nominati in rappresentanza dell’azionista di maggioranza sono Wang Kangning, già VicePresidente del Granada CF, Chen Yisong, Feng Lin e Yan Ding. Nei giorni scorsi la stessa assemblea ha confermato Jiang Lizhang Presidente del Parma Calcio 1913. Luca Carra e’ stato confermato Amministratore Delegato. Paolo Piva resta Consigliere di Amministrazione in rappresentanza di Parma Partecipazioni Calcistiche. Non sono più previste nel nuovo CdA cariche di Vice-Presidente. Giacomo Malmesi, socio di Nuovo Inizio, resta Consigliere di Amministrazione, unitamente a Pietro Pizzarotti, in rappresentanza di Nuovo Inizio, compagine parmigiana che detiene il 30% delle quote azionarie. Hernan Crespo è stato nominato Ambassador del club in Italia e nel mondo, con il compito di sviluppare e rafforzare il brand Parma Calcio soprattutto a livello internazionale, attraverso le relazioni con gli sponsor e lo sviluppo del progetto “Parma Legends”.