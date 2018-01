Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, parla dopo il ko contro la Cremonese: "Anche se abbiamo preso gol alla fine, la partita è stata in equilibrio fino al sessantesimo. La Cremonese ha meritato la vittoria, abbiamo fatto troppo poco. La differenza l’ha fatta la voglia e la determinazione, li abbiamo fatti calciare da fuori area, dispiace non vedere la cattiveria nei miei giocatori. Quando si fanno dei cambi è per migliorare, a differenza loro i nostri non hanno cambiato la partita. Le partite non si vincono con il blasone e il mercato, se non si mette in campo la grinta e la voglia giusta si fanno le figure fatte oggi. Ci vuole la personalità, la Serie B non ti permette alibi. Credo solo nel lavoro, avremo materiale in settimana per lavorare. Oggi si è creato poco, altre volte tanto. È il modo o la voglia di arrivare al risultato che manca, coi nomi non si fa niente e lo dimostra il campionato di Serie B. Ceravolo? Avevo bisogno di farlo giocare, non è stato lui il problema. Credo che bisogna guardare l’obiettivo settimanale. Dobbiamo fare come nel girone di andata, serve determinazione, se non ce la mettiamo meglio guardarsi indietro che davanti