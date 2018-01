Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Cremonese: "Nei convocati non ci sarà Ciciretti, così come Da Cruz, che è squalificato. Gazzola e Vacca sono arrivati questa settimana, quindi devo valutare se farli partire o meno dall'inizio. Calaiò e Ceravolo? Sono molto felice del recupero di Fabio, con lo staff medico abbiamo anticipato di molto i suoi tempi di recupero. Sul minutaggio che avrà a disposizione valuteremo, ma né lui né Calaiò sono al 100%. Su Manu però posso dire che l'ho visto in grande crescita negli ultimi giorni".



ENTUSIASMO - "Alcuni acquisti sono stati una mia precisa richiesta, ma Ciciretti domani non è disposizione quindi difficilmente potrà farci vincere la partita da casa. Quello che mi tranquillizza è la condizione di Roberto Insigne e di Siligardi, che è rientrato da un periodo con qualche problema, entrambi mi hanno dato dimostrazione di grande condizione. Per quanto riguarda quello che si è letto, ci sono stati accostanti tantissimi giocatori, ma la realtà dei fatti dice che domani per sette-otto undicesimi saranno quelli che hanno vinto la Serie C dell'anno scorso. Abbiamo fatto acquisti per migliorare e abbiamo alzato l'asticella, ma siamo comunque una neopromossa che fa un percorso di consolidamento e crescita. Ci sono squadre più pronte di noi in questo momento, ma questo non vuol dire che non faremo di tutto per far sognare i tifosi".



SUL MERCATO - "Meglio di lui non può saperlo nessuno... Il mercato formalmente è ancora aperto, non si possono sapere le richieste di alcuni giocatori di poter andar via, ma in linea di massima concordo con quello che ha detto il direttore".