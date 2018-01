Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, parla in vista del rinizio di campionato: "Il mercato cambierà il campionato? Dipende da come si opererà, ci sono squadre che stanno facendo acquisti mirati per migliorarsi, ma non sempre cambiare molto conviene. Gli innesti? La proprietà e il direttore sanno quel che devono fare. Da Cruz è un giocatore che per caratteristiche può ricoprire tutti e tre i ruoli in attacco, l’importante è la predisposizione mentale, secondo me ha un motore importante che gli permette di fare tutti i ruoli, sebbene quello della punta centrale sia il più adatto a lui".