Dopo il pareggio con lo Spezia l'allenatore del Parma Roberto D'Aversa ha parlato in conferenza stampa: "Lucarelli ha messo la mano istintivamente e la palla l'ha toccata, ma è anche vero che prima c'era stata una bella trattenuta su di lui, si poteva anche ragionare in maniera diversa. L'episodio del contropiede lo abbiamo visto tutti, abbiamo avuto la possibilità di passare in vantaggio in una partita dove sicuramente non abbiamo fatto benissimo nella prima mezz'ora. Per l'interpretazione dei ragazzi dopo essere rimasti in dieci sono soddisfatto. Bisogna provare a sfruttare le situazioni con maggiore determinazione. Difensivamente siamo stati bravi, anche in parità numerica. Il problema dei primi trenta minuti è stato nella costruzione del gioco, non abbiamo trovato le giocate provate in settimana. Bilancio del girone d'andata? Buono, avrei voluto regalare un'ultima soddisfazione al pubblico di Parma, sarebbe stata una chiusura strepitosa ma siamo comunque soddisfatti del girone, meno per stasera. Sicuramente non ci dobbiamo rilassare, sicuramente si può far meglio, sicuramente abbiamo nella nostra testa la convinzione di avere le qualità per poter far meglio. Quattro pari di fila? Sono troppi, ma considerando la classifica fino a stasera la differenza era proprio nei pareggi visto che il numero di vittorie era uguale a quello delle prime, quindi va bene muovere la classifica ma c'è il rammarico per non aver sfruttato la situazione. Serve comunque vincere per dare valore a questi pareggi. Recuperare punte o comprarle? I ragazzi hanno spinto molto e la pausa cade a pennello, anche per recuperare infortunati come Calaiò, Ceravolo e per valutare Gagliolo, ma anche Mazzocchi. Il miglior mercato è riavere gli infortunati, ma sono fiducioso anche per il mercato, sia per il comportamento della società sia per l'operato del direttore".