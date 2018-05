Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, parla in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Ternana: "Finalmente Ciciretti e Ceravolo hanno recuperato, ma è giusto sottolineare che chi ha giocato sino ad ora - e penso a Calaiò, Insigne e Siligardi - ci ha permesso di lottare per qualcosa di importante. Ceravolo ancora ko? No, solo crampi. Rosa ampia? Le rose si costruiscono appositamente per affrontare un campionato lungo come quello di B. Detto questo, sicuramente ho una rosa di qualità. Se avessimo avuto più fortuna e meno infortuni, molto probabilmente avremmo fatto un percorso diverso. Sento tante squadre lamentarsi per l'assenza di 1-2 giocatori, ma noi non vogliamo crearci alibi. Dobbiamo lottare per il nostro obiettivo".



SUL FROSINONE - "Noi dobbiamo pensare al nostro percorso, partita per partita. E' inutile sprecare energie facendo altri discorsi: sono talmente tante le squadre che possono raggiungere il secondo posto che noi l'unica cosa che possiamo fare è pensare a noi stessi".