Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, parla a Sky Sport prima della sfida con il Frosinone: "Ho sempre ritenuto tutta la rosa titolare, ci sono giocatori che al momento sono in condizioni migliori e allora punto su di loro, ma la rosa è tutta a disposizione. Credo che si sia trovata una compattezza difensiva importante che ci ha permesso anche di sbloccarci in fase offensiva, c'è una crescita anche nel gioco. Closing con i cinesi? Per quanto ci riguarda dobbiamo pensare solo al campo, il fatto comunque che è una società importante investi sul Parma è motivo d'orgoglio. Faranno tutto per il bene del club".