Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa commenta a Sky Sport il pareggio in casa contro la Salernitana: "Quando possiamo chiudere le partite si devono chiudere. Non l'abbiamo fatto. La Salernitana è stata brava a recuperarla, ma tutte le loro situazioni buone sono nate da demeriti nostri. Dobbiamo essere più forti mentalmente, vincevamo 2-0 nel primo tempo e l'abbiamo pareggiata e finita in 9 uomini. C'è da ragionare un po'. Le espulsioni? Credo che il rigore c'era e che da regolamento doveva essere essere punito con un giallo. Ma il demerito lo do ai miei ragazzi, non l'abbiamo pareggiata per le scelte arbitrali anche se possono influire in qualche modo: eravamo in vantaggio e dovevamo essere bravi a leggere la partita. Se nel secondo tempo abbiamo 3 occasioni per chiudere la partita dobbiamo farlo. Meno male che facciamo gol su palla inattiva… Il problema è nell'interpretazione della partita. Abbiamo dei giocatori esperti ma ci manca la comunicazione semplice. E' un aspetto che va migliorato".