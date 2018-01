Valerio Di Cesare, difensore del Parma, parla a Tv Parma dopo la sconfitta di Cremona: "A Cremona abbiamo perso perché negli ultimi venti minuti ci siamo abbassati troppo, lasciando spazio agli avversari che sono stati bravi a colpirci. Ma prima, specialmente nel primo tempo, la nostra prestazione non era stata da buttare. Anzi, sono convinto che una nostra mancanza è stata quella di non segnare quando, agli inizi dei due tempi, abbiamo avuto alcune situazioni favorevoli. Disturbati dal mercato? No. Vi assicuro che quando entriamo in campo non pensiamo a queste cose, ma solo a giocare e vincere"