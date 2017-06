Un video, che sta facendo il giro del web. 'Rubato' dallo spogliatoio del Parma, prima della finale playoff contro l'Alessandria (poi vinta 2-0). Protagonista il capitano e il simbolo del club ducale, Alessandro Lucarelli, che carica i suoi compagni con un discorso da brividi, nel quale c'è tutto, grinta, sofferenza, voglia di vincere. Non si vedono volti, solo scarpette, ma si sente chiara la voce. Di un leader vero: "La serie B è là fuori. Tutto quello che è rimasto lo diamo oggi e dove non arriviamo con le gambe ci arriviamo con il cuore... Ce lo meritiamo, perché siamo un gruppo vero, abbiamo mangiato m.... tutto l'anno e ora dobbiamo farli ricredere. Io non so se potrò riprovarci: oggi mi dovete portare in Serie B".