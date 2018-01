Amato Ciciretti, neo acquisto del Parma, parla in conferenza stampa: "Parma è una realtà importante, molto diversa dal Benevento. Questo ci spinge a far bene, e migliorare quanto è stato fatto. Sono venuto con tutti i buoni presupposti, speriamo di fare bene. La trattativa? Conoscevo soprattutto la storia del Parma, anche quando ero piccolo mi ricordo dei passati gloriosi in Europa di questa squadra. Con il direttore e il mio procuratore è nata questa opportunità, e ho deciso subito, appena ho saputo. Si è conclusa in pochi giorni".



SULLA COPPIA CON CERAVOLO - "Sì, lui mi ha spinto a venire qui, insieme anche ad Antonio. Per me l'anno scorso è stato un punto di riferimento, e anche il suo messaggio ha fatto sì che io sia qui. Posizione? A me piace giocare esterno, è da parecchio che non faccio più il trequartista, e preferisco molto di più giocare esterno, mi sento più libero".