Secondo quanto riportato da Alfredopedulla.com, il Parma ha inserito anche il nome dinella lista di attaccanti che potrebbero interessare in vista di gennaio. Il giocatore è cresciuto proprio nel club Ducale, prima di trasferirsi alla Juventus a parametro zero in seguito al fallimento del club, ma adesso sarebbe pronto a lasciare il Perugia, dove non trova spazio, proprio per fare ritorno in gialloblu.