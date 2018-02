L'amministratore delegato del Parma, Luca Carra, ha annunciato poco fa la decisione da parte della società di mandare la squadra in ritiro dopo il pari conquistato contro il Perugia. Ecco le parole del dirigente dei ducali: "Dispiace per i risultati delle ultime giornate, non sono quelli che ci aspettavamo. Siamo tutti convinti che la gara di oggi fosse da vincere, e sinceramente ci aspettavamo di riuscirci. Detto questo, non significa che dobbiamo ragionare istintivamente. C'è stato un confronto prima negli spogliatoi, ma riteniamo che il progetto iniziato si possa ancora portare a termine. Ci sono tante cose da mettere a posto, ma questo non significa che l'unico imputato sia D'Aversa: nessuno è in discussione, tantomeno il tecnico. Lo abbiamo detto anche alla squadra. In questo momento non ci sembra il caso di sostituire l'allenatore, non risolveremmo così i problemi: il mister sta lavorando, lo vedono tutti. Dobbiamo cercare di risolvere i problemi, tutti assieme: per questo motivo abbiamo deciso di mandare in ritiro la squadra a partire da stasera. Inizialmente a Collecchio, poi vedremo se spostarci".



PERUGIA - "Inizio con poca intensità? Sì, questo credo l'abbiano visto tutti. Il Perugia è entrato in campo decisamente più cattivo e convinto".



D'AVERSA - "Nessuno dei ragazzi ce l'ha con l'allenatore, anzi. Loro sono i primi a essere perplessi. Non ci sono scontri con l'allenatore. Abbiamo evidenziato ciò che si vede durante le partite. Ci sono dei giocatori che rendono meno, altri che smettono di essere in partita nell'arco dei 90 minuti. Forse lo stare insieme può aiutare. Fino a che vedremo la possibilità di andare avanti in questo progetto, lo faremo. Sarebbe tutto molto più semplice se avessimo individuato il colpevole nell'allenatore. In questo momento, D'Aversa non è in discussione".