Luca Carra, amministratore delegato del Parma, parla così, a CalcioDucale, della situazione D'Aversa, tecnico dei ducali: "Nessuno è contento di quello che è successo a Cremona, tutti i tifosi hanno diritto a dire ciò che pensano, ma la difficoltà di oggi è che non bisogna decidere di pancia, ma razionalmente. Siamo una doppia neopromossa e abbiamo sempre dichiarato che l'obiettivo è arrivare ai playoff, stiamo cercando di fare un percorso con degli investimenti mirati a fare qualcosa in più rispetto a quanto dovrebbe fare una neopromossa ma passare dalla B alla A non è così semplice. Un mese fa eravamo in testa e c'erano delle critiche, ma se avessimo dovuto ascoltare i tifosi D'Aversa non avrebbe nemmeno finito il campionato scorso e sappiamo tutti com'è finita. Gli ultimi risultati non ci danno ragione ma la reazione al gol di Ceravolo mi è piaciuta, ho rivistro la giusta unione, un po' per il ritorno al gol di Ceravolo, un po' perché tutti ci credevano. Squadra timorosa? Roberto è uno grintoso, non ce lo vedo in questa descrizione. Spero di avere presto tutta la squadra a disposizione, visto che tutti gli effettivi non li abbiamo mai avuti"