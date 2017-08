Ha indossato la maglia numero 9 per tutta la scorsa stagione in Lega Pro, quest'anno, con il Parma in B, ha fatto cambio: Nocciolini ha lasciato la maglia dei bomber a Calaiò prendendo lui la 18. Con una chicca, però: un più tra i due numeri, che rimanda a Ivan Zamorano. All'Inter, il cileno lasciò la sua 9 per Ronaldo, optando per la curiosa numerazione.