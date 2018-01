Alberto Cerri è l'ultima idea per l'attacco del Parma, che è alla ricerca di un centravanti di qualità. Non solo il centravanti del Perugia, però, nel mirino del club ducale: il direttore sportivo Faggiano, infatti, segue da tempo Massimo Coda, in uscita da Benevento, e Alessandro Matri, già vicino in estate e in scadenza di contratto col Sassuolo a giugno.