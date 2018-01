Giampaolo Pazzini vorrebbe rimanere in Italia, c'è stato quindi un rallentamento nella trattativa con il Levante. Secondo La Gazzetta dello Sport per l'attaccante in uscita dal Verona non c'è solo l'ipotesi Torino. Anche il Parma, infatti, dopo averci provato con Matri, potrebbe tentare l'assalto nell'ultimo giorno di mercato. Specie se Calaiò dovesse accettare la corte del Palermo.