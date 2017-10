Matteo Scozzarella, centrocampista del Parma, parla a Tv Parma dopo la terza vittoria consecutiva in campionato: "Il segreto per fare molta strada credo sia la continuità, e lo dimostra anche il Palermo che ora è in testa proprio perché ha saputo essere continuo. In Serie B è fondamentale saper muovere la classifica anche quando una partita magari non riesce come vorresti. I tifosi sognano in grande? Li capisco ma noi possiamo e dobbiamo migliorare ancora. Però con questa mentalità sono sicuro che lo faremo, e anche presto".