Arrivato a Parma con le credenziali giuste per aiutare la squadra crociata in una scalata alla serie A che avrebbe del clamoroso,non è mai riuscito ad esprimere tutte le sue qualità tanto da finire anche sul mercato in questa finestra invernale, salvo poi restare in gialloblù. Tuttavia, le sirene di mercato non sarebbero finite, in quanto, riferisce Sportitalia, per l’ex attaccante del Verona sarebbe in arrivo una proposta dall’Oriente e precisamente dal Giappone dove il mercato è ancora aperto e che il classe ’88 valuterà nelle prossime ore.