La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in serie B. Sempre grossi movimenti per il Parma, che ha superato la Salernitana nella corsa a Scognamiglio (Novara) e pensa a Siligardi (Verona) come attaccante esterno. Come centrale, in alternativa a Calaiò, l’obiettivo è sempre Caputo, ma il muro dell’Entella non cede. Oggi lo stesso Parma vede anche il Piacenza per Saber: in cambio potrebbe andare uno tra Corapi e Nocciolini.



Il Foggia continua a rinforzarsi e ha in pugno due ex Carpi: Fedato (Samp) e Beretta (Milan). A Pescara ok per Gatto (Chievo, era a Pisa), mentre tra i portieri può arrivare Perina (Cosenza). C’è anche l’accordo tra Ascoli e Buzzegoli (Benevento), che avrà un biennale. Domani invece Carretta (Matera) firma per la Ternana. Passi avanti dell’Avellino per Blanchard (Carpi, era a Brescia). È stata la giornata delle ufficializzazioni: Ronaldo (Lazio, era a Salerno) va al Novara, Rolando (Sampdoria, era a Latina) e Coronado (Trapani) al Palermo, Maiello (Napoli) ancora al Frosinone, Casale (Verona) e Dossena (Atalanta) a Perugia, dove è aggregato il 19enne attaccante nordcoreano (ex Fiorentina) Song Hyok Choe, Checchin (Verona, era a Prato) al Brescia con Cortesi (Como), Pucino (Chievo, era al Vicenza) alla Salernitana che aspetta Gucher (Vicenza) e Rodrigo (Moreinense), Donnarumma (Salernitana) all’Empoli con i portieri Provedel (Chievo, era a Vercelli) e Terracciano (Catania, era a Salerno), Procopio (Torino) torna alla Cremonese, e i giovani Petrovic (Kapfendert) e Massolo (Samp, era a Sanremo) vanno all’Entella.