Antonio Junior Vacca, nuovo centrocampista del Parma, si presenta in conferenza stampa: "Il direttore mi voleva portare già a Palermo l'anno scorso, poi la cosa non si è concretizzata. Poi ci siamo tenuti sempre in contatto e appena il direttore ha saputo che la mia esperienza di Foggia si stava concludendo, è stato lesto a chiudere la trattativa. Ruolo? Sinceramente, non ho delle preferenze. A Foggia ho fatto anche il portiere per dieci minuti in una finale di Coppa Italia, anche parando. Dove c'è bisogno, mi metto a giocare".



SUL FOGGIA - "Si è guastato qualcosa quando sono andati via direttore sportivo e direttore generale. Con loro c'era già una trattativa per il rinnovo, con il nuovo direttore ho avuto un'altra proposta. A Foggia ero capitano, ma l'ultima proposta, dopo la gara con il Venezia, è stata quasi un ultimatum per costringermi ad andarmene. Era un'offerta che non si poteva neanche considerare".