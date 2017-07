Marco Parolo ha affidato a Lazio Style Channel i suoi pensieri prima dell’inizio degli allenamenti della Lazio che aprono la stagione 2017/18. Il centrocampista è tornato sulla sfida diretta con la Juventus che ha battuto la Lazio tre volte su tre la scorsa stagione. “ Quest’anno ci sarà un posto in più in Champions, ma è inutile dire ora dove può arrivare la Lazio. Lavoriamo e poi si potrà parlare. La Juventus? Prima o poi ce la facciamo a batterla, anche io. Non ci sono squadre imbattibili. Partiamo carichi per il ritiro con un obiettivo importante e la voglia di vincere. Ad Auronzo comunque sarà divertente”.