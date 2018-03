Il centrocampista della Lazio, Marco Parolo, ha parlato ai microfoni della tv ufficiale del club in zona mista, al termine della sfida contro il Cagliari: "Con noi non guardano la tv perché i rigori sono talmente clamorosi che non vogliono darceli. Ciro non aveva nessun vantaggio a tuffarsi. Non capisco perché non vogliano andare a rivedere i rigori: la tecnologia deve essere usata in maniera consapevole. Quando giochiamo noi la Var resta spenta… Le spiegazioni? Guida ci ha detto che per lui non era rigore, e neanche al Var hanno ravvisato il rigore. Forse stavano guardando un’altra partita… Noi comunque dobbiamo cercare di essere superiori. Siamo stati bravi ad acciuffare il pari alla fine, vedremo se alla lunga questo sarà un punto guadagnato o due punti persi. Le scelte del Var ci hanno penalizzato, ma dobbiamo anche essere lucidi e analizzare il nostro momento, quello che stiamo facendo bene o male".