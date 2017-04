È stata presentata poco fa la 25° edizione della Scopigno Cup, la manifestazione dedicata alla categoria Allievi di cui Calciomercato.com anche quest'anno è media partner . Il patron del torneo Fabrizio Formichetti ha alzato il sipario sul programma 2017: lo stadio Manlio Scopigno di Rieti resta il campo principale, in cui si disputerà la finalissima del 14 aprile (ore 17), ma sono stati coinvolti anche gli impianti di L'Aquila, Terni e Frosinone per le gare della fase eliminatoria, che inizieranno martedì 11. Saranno dodici le squadre chiamate a contendersi il prestigioso trofeo giovanile, dedicato all'indimenticabile ex allenatore del Cagliari scudettato, reatino d'adozione: Rieti, Ternana, Lazio, Cagliari, Frosinone, Salernitana, Palmeiras, L'Aquila, Pescara, Dinamo Kiev, Zenit San Pietroburgo e Teramo.



"L'edizione 2017 è dedicata alla città di Amatrice" ha voluto sottolineare Formichetti nel corso della presentazione odierna, che ha visto la partecipazione, oltre che del nostro direttore Stefano Agresti, anche dell'ex portiere Fernando Orsi; presente solo in voce - con un collegamento telefonico - Pippo Inzaghi, che da allenatore del Milan ha vinto la Scopigno Cup nel 2013 e a cui da poco è stata assegnata la cittadinanza onoraria di Rieti da parte del sindaco Simone Petrangeli. "Mio fratello Simone in finale di Coppa Italia con la Lazio? Quello che sta facendo non mi sorprende conoscendo le sue capacità – ha dichiarato l'attuale tecnico del Venezia -. È un ragazzo intelligente, che sa ascoltare. Spero che il suo caso possa essere d'esempio anche per altre società: bisognerebbe puntare di più sui giovani allenatori in Serie A. Il mio futuro? A Venezia sono felice, ora penso solo a vincere il campionato". In collegamento telefonico è intervenuto anche Mario Beretta, direttore del settore giovanile del Cagliari, società inevitabilmente legata a doppio filo a questa manifestazione, tanto che è sul piatto l'ipotesi di far disputare un girone del torneo proprio nel capoluogo sardo, il prossimo anno.



Foto: Rietilife.com