Il ds del Partizan Belgrado, Ivica Iliev, ha parlato ai microfoni di FirenzeViola.it. Tema principale il mercato dei suoi due talenti: Milenkovic e Vlahovic. Ecco le sue rivelazioni: "Una trattativa c'è, ma non posso svelare il nome della squadra. Speriamo sia per Milenkovic sia per noi che possa concretizzarsi tutto nelle prossime ore. Mi piacerebbe vederlo nel campionato italiano. Ha un potenziale incredibile, può diventare uno dei migliori difensori d'Europa e sono convinto che potrebbe già fare il titolare in una squadra italiana. Vlahovic? Ci sono tante squadre interessate, italiane e non solo. Vlahovic è un classe 2000 che sa già fare la differenza. Forse rispetto a Milenkovic avrebbe bisogno di tempi di inserimento un po' più lunghi in una nuova squadra, ma si tratta di un attaccante bravo tecnicamente, col fiuto del gol e piazzato fisicamente. Farà strada anche lui, ve lo garantisco. Qui lo definiscono già il nuovo Ibrahimovic".