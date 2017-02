Eroe nella serata di ieri, Mario Pasalic ha regalato 3 punti al Milan in collaborazione con Gerard Deulofeu. Secondo gol in campionato per il croato, che sta diventando uno dei punti fermi dell'undici di Vincenzo Montella. Oggi, giorno del suo compleanno, l'ex Monaco parla a Goal.com: "Una serata folle. Arrivavamo da 4 sconfitte di fila, sapevamo l'importanza di questa gara. Sia per le nostre ambizioni europee che per la nostra fiducia. Dopo il secondo rosso tutto è diventato più difficile, ma non abbiamo mai mollato, dimostrando di essere una grande squadra. Al termine della partita abbiamo festeggiato parecchio, perché questa vittoria vale più di 3 punti".



Sulla sua condizione: "Bene, in salute. Da tre mesi ormai gioco ad alti livelli. All'inizio non è stato semplice, avendo saltato il precampionato ed essendo appena tornato da un infortunio. Mi ci è voluto tempo prima di acquisire il giusto ritmo partita dopo un'assenza di 7-8 mesi. Ma non ho mai dubitato di me stesso. Sono felice".



In prestito dal Chelsea, Pasalic parla anche del suo futuro: "Dove giocherò? Avercene di queste preoccupazioni... Prima di tutto bisogna capire quale sia la volontà del Chelsea. Poi quella del Milan, e infine io deciderò ciò che sarà migliore per me. Non sono per nulla preoccupato".