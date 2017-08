Vent'anni compiuti lo scorso luglio, una vita da scrivere in un libroClasse 1997, esterno d'attacco di piede sinistro, il folletto di 169 centimetri cercato da mezz'Europa vuole lasciare il Borussia Dortmund, un anno dopo il suo arrivo al Signal Iduna Park dal Nordsjaelland, per una cifra di poco superiore ai 9 milioni di euro. La sua avventura con la maglia giallonera, con la quale ha realizzato un solo gol in 19 presenze tra Bundesliga e coppe, sembra essere arrivata al capolinea,, dove per ammissione del suo agente Mustafa Ozcan vorrebbe giocare.La figura del suo procuratore, soprannominato Muzzi, è stata e continua a essere fondamentale per il 20enne attaccante.che nel 2013 gli nega la possibilità di trasferirsi al Saint-Etienne. Nato a Bronshoj, quartiere problematico di Copenahgen, daEmre Mor gioca nove anni nel settore giovanile del Lyngby, poi nel 2015 firma per il Nordsjaelland, con il quale fa il suo esordio nella Superligaen, la prima serie danese.La vita di Emre Mor cambia completamente nel 2016. A febbraio firma il primo gol tra i grandi contro il Viborg, ad aprile il Borussia Dortmund lo strappa alla concorrenza di club inglesi e spagnoli, a maggiodopo anni spesi con la maglia delle selezioni giovanili danesi, dall'Under 17 all'Under 19, per portarlo all'Europeo. Una decisione, quella di vestire la maglia che è di Calhanoglu, che il suo allenatore al Nordsjaelland Kasper Hjulmand definisceche rende orgoglioso padre Ersoy,dove scontava un pena di 4 mesi per aver causato un incidente con un auto non assicurata.La prossima tappa della carriera di Emre Mor potrebbe essere in Serie A, un campionato nel quale l'attaccante che un giorno sogna di vestire la camiseta del Real Madrid vorrebbe giocare. A Milano il wonder kid turco potrebbe trovare il compagno di nazionale Calhanoglu e, piatto del quale è molto goloso.