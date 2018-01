All'Inter sarebbe andato volentieri, di corsa. E non lo nega, bravo ragazzo e uomo di parola legato da un grande rapporto a Walter Sabatini, uomo che lo ha portato in Europa dall'Huracan. Eppure, anche questa volta per il suo ritorno in Italia ci sarà poco da fare. Pastore infatti ha aperto all'Inter nei dialoghi con il suo agente, il problema è la resistenza del: il presidente Al Khelaifi stravede per il Flaco, non ha nessuna intenzione di cederlo in prestito e ha fatto sapere di valutarlo addirittura 60 milioni di euro come prezzo di base trattabile. Insomma, nessun regalo all'Inter o ad altri club.E Pastore? Avrebbe accettato Milano, ma non significa che volesse fuggire da Parigi, tutt'altro. Javier è in rapporti splendidi con i tifosi del Paris Saint-Germain e si trova benissimo con il suo attuale club, l'Inter sarebbe stata un'occasione gradita ma il Flaco stesso ha capito che rischiava di diventare impraticabile. Così nasce il passo indietro su un'operazione oggettivamente difficilissima. Solo un via libera di Al Khelaifi potrebbe cambiare le cose, ad oggi pura utopia. Con buona pace dell'Inter..., il gioco più appassionante e divertente del web. Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati su Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com