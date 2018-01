Secondo Sky Sport, l'Inter dopo un nuovo incontro con l'agente di Javier Pastore si è effettivamente informata sulla richiesta economica del PSG per il Flaco. Ad oggi, non c'è apertura al prestito ma i contatti vanno avanti: se ci fosse una speranza di liberarlo con quella formula, i nerazzurri hanno confermato in questo contatto diretto di essere in prima linea.