Due cene nel pieno centro di Milano, in uno degli hotel del mercato. E un desiderio che nessuno ha mai smentito, perché sarebbe una bugia:, perché da ottobre o novembre a questo gennaio turbolento è cambiato sostanzialmente poco nel corteggiamento nerazzurro al Flaco, storico pallino di Walter Sabatini che lo ha portato in Italia ai tempi del Palermo e giocatore apprezzatissimo anche da Ausilio.- Ad oggi,. Nasser Al Khelaifi, presidente del PSG, è innamorato di Pastore e sa del rapporto meraviglioso tra la tifoseria e Javier, non a caso lo ritiene intoccabile. Pur dovendolo vendere, pretenderebbe una cifra altissima e ci sarebbe di mezzo anche un ingaggio che supera i 7 milioni all'anno. Insomma, operazione complicata è dire poco; figurarsi se Pastore gioca e segna come ieri sera. Da parte sua,: il prestigio, Milano, la dirigenza che conosce bene, le prospettive da protagonista anche e non solo in ottica Mondiale.. Da qui nascono tutti gli ostacoli di un affare difficilissimo.- E il piano B? Fin qui è stato argentino... come Pastore:, talento passato dalla Sampdoria e ora al Siviglia dove stava giocando poco.perché Vincenzo Montella lo apprezza e lo sta rivalutando, tra i migliori contro l'Atlético Madrid e non certo più un giocatore in lista di svendita. Sì, i due argentini sono obiettivi diversamente difficili. Per entrambi non è finita. Ma l'Inter sa di doversi guardare attorno, più utiile di rimanere a sognare.