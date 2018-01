. Il “Flaco” è sincero nell’esprimere gratitudine ai parigini e attaccamento al club, ma in lui è forte il desiderio di andare a giocare con continuità per potersi guadagnare il Mondiale. Per questo motivo l’ex Palermo e il suo procuratore, Marcelo Simonian, hanno scelto la linea morbida nei confronti del PSG, cercando sempre il dialogo senza mai imporre alcuna scelta.Questo è quanto chiede l’argentino, lusingato dalla corte dell’Inter e affascinato dall’ipotesi di potersi confrontare nuovamente in Italia dopo 7 anni di assenza dalla Serie A. Ma la società di corso Vittorio Emanuele non può contare su liquidità da corrispondere al club francese, Zhang Jindong è alle prese con il doppio problema del Fair play finanziario e dei diktat imposti dal governo cinese, sempre più avverso all’esportazione di capitali all’estero in favore di società sportive.La trattativa non è semplice e per questo motivo è tutt’altro che scontato che alla fine possa andare in porto, ma sia l’agente del calciatore che l’Inter continuano ad alimentare una flebile fiammella di speranza., il gioco più appassionante e divertente del web. Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati su Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com