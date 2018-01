Luciano Spalletti chiama, Javier Pastore risponde. Intervistato al termine della gara contro il Montpellier (dove è stato impiegato negli ultimi 25 minuti), il trequartista argentino ex Palermo ha spiegato come il ritorno in Italia sarebbe per lui la soluzione migliore.



“Vorrei giocare di più perché il mio obiettivo è quello di andare al Mondiale, anche se qui a Parigi sto bene. Non so ancora cosa succederà e si parla molto dell’Inter. Se dovessi partire mi piacerebbe tornare in Italia perché lì mi sono trovato bene ed è un campionato che conosco. Ma non c’è ancora niente di deciso, stiamo aspettando la decisione del PSG”.