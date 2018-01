La chiave per innescare Icardi in maniera diversa, la chiave per scardinare le difese quando ti chiudono le corse laterale, la chiave per accendere la luce nelle domeniche buie. Il trequartista è quello che l'Inter sta cercando, più di ogni altra cosa, sul mercato di riparazione: nessun trasferimento a titolo definitivo, prestiti con diritti di riscatto, scontenti vogliosi di cambiare aria. E, nel mirino, tra gli altri, c'è sempre Javier Pastore.



PARLA EMERY - Nella giornata di ieri, Unai Emery, tecnico del Paris Saint-Germain, ha dichiarato: "Non mi ha detto di voler andar via. Spero che si alleni con noi". Ecco, "l'allenamento": il Flaco non si è ancora presentato, al pari di Edinson Cavani, alla ripresa, saltando i primi due allenamenti dell'anno. Ed Emery, come riporta L'Equipe, ha sbottato: "I due sono in ritardo rispetto all'inizio della seduta con il gruppo, ascolterò entrambi, aspetterò e ascolterò le loro argomentazioni. Forse oggi Cavani potrebbe rientrare, ma non è sicuro. Entrambi, comunque, dovranno certamente spiegare anche al club". Se il Matador non è, al momento, invischiato in rumors o trattative, il ritardo di Pastore fa rumore. L'Inter ascolta e osserva.



CAVANI C'E' - Alle 17,30 Edinson Cavani si è presentato all'allenamento, mentre Pastore ha saltato, per il terzo giorno consecutivo, la seduta.