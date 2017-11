L’Inter non farà spese pazze nel mercato invernale. La squadra di Luciano Spalletti si gode il secondo posto in classifica in attesa della gara contro il Torino e aspetta eventuali “occasioni” sul mercato. Piero Ausilio e Walter Sabatini proveranno a fare qualcosa a gennaio per allungare la rosa a disposizione dell’allenatore nerazzurro, soprattutto per permettere eventuali rotazioni in vista della seconda parte del campionato. Un giocatore seguito da vicino dal ds Ausilio è sicuramente Javier Pastore.



IN USCITA - L’argentino, pupillo di Walter Sabatini che lo portò a Palermo, sarebbe perfetto per il 4-2-3-1 di Spalletti. Ieri il Flaco è partito titolare nel PSG, nella sfida vinta 5-0 contro l’Angers. Pastore, schierato da mezzala sinistra, pur avendo giocato 90’ non ha brillato. Nel nuovo sistema di gioco di Emery, l’argentino classe 1989 non si è ancora ambientato alla perfezione: solo 7 le partite disputate in quest’avvio di stagione, 6 in Ligue e solo una in Champions League per un totale di 321 minuti. Pochi per uno dei pilastri del Paris Saint-Germain, che reclama spazio e nel mercato invernale può lasciare la Francia.



PREZZO - Nonostante il grande apprezzamento di Nasser Al-Khelaifi nei suoi confronti, Pastore sta seriamente valutando l’ipotesi di lasciare Parigi già a gennaio. Dalla Francia assicurano che abbia ricevuto interessamenti anche da Cina e Spagna, ma la sua ambizione è solo una: quella di tornare in Serie A. Juventus e Milan lo valutano da lontano, l’Inter è nettamente in vantaggio visti gli ottimi rapporti con la società francese. Da capire la richiesta economica del PSG per Pastore: secondo quanto riportano i media francesi, il presidente Al-Khelaifi potrebbe chiedere tra i 30 e i 40 milioni. Prezzo che l’Inter vorrebbe provare ad abbassare con l’inserimento di Joao Mario nella trattativa. Il portoghese non convince Spalletti e finora ha deluso.