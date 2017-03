Conte-Inter è una delle suggestioni più importanti per il prossimo mercato estivo. I nerazzurri cercano un profilo internazionale e l'ex Ct della Nazionale italiana è più di un'idea. Il suo agente Andrea Pastorello è stato intervistato, da gianlucadimarzio.com, al Memorandum di Milano, aprendo a questo possibilità: "Conte rimarrà al Chelsea? Se vinci un campionato e apri il ciclo l'obbiettivo è dare continuità. Ma se arrivano offerte da club di livello possono capitare nuove opportunità, soprattutto con i club storici".



ROSSI E MERET - Ha parlato anche di altri due suoi assistiti, dal ritorno di Giuseppe Rossi al futuro di Meret: "Vogliamo ridare una chance a Rossi per tornare in Italia. Meret? Non ha nessun problema a giocarsela con nessuno. Il suo futuro è alla Spal? È presto, sta facendo un ottimo campionato: le opportunità di mercato verranno fuori. Conte lo vide in Nazionale e rimase davvero impressionato. Il colpo dell'estate? Difficile dirlo, ma ci saranno dei movimenti importanti. Il Chelsea innescherà dei movimenti circolari. Conte magari pescherà in Italia".