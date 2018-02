L'agente di Asamoah, Federico Pastorello ha dichiarato a Tuttosport: "Non è ancora detto che vada via a fine stagione. Alla Juve sta bene e sta pure giocando di più. Però, dopo tanti anni in Italia, non escludo una esperienza estera. Mi avranno telefonato concretamente almeno 7-8 squadre per Asa, è tutto aperto".



"Alex Sandro? Il prezzo lo fa il mercato. Van Djik è costato così perché lo volevano tutte le big. La Juventus la scorsa estate ha rifiutato 50 milioni per Alex Sandro. Se il brasiliano tornerà ai suoi livelli massimi, magari si arriverà a 60 milioni".



"Evra si è pentito di aver lasciato la Juve? Mantiene buoni rapporti: so che è in contatto con i compagni e pure con Allegri. Patrice ha bisogno di sentirsi importante e lo scorso anno aveva capito che con la crescita di Alex Sandro giustamente i programmi sarebbero cambiati. Adesso è svincolato, abbiamo un paio di situazioni. Ha due desideri: o tornare in Premier o andare in club che di qui a maggio punti a vincere".



"Emre Can? Credo che abbia dato segnali importanti alla Juventus. E' un colpaccio, a parametro zero ancora di più. Marotta e Paratici sono bravissimi. La Juventus è un club che attira i campioni".



Sempre secondo Tuttosport, la Juve è pronta a dare l'assalto a Pellegrini (Roma) e Darmian (Manchester United) in alternativa a Gayà del Valencia.