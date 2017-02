Interventuo ai microfoni di Tutti Convocati su Radio 24, l'agente italiano Federico Pastorello ha commentato così la notte di Champions appena conclusasi e ha anticipato anche la gara fra Juventus e Porto di questa sera: "Il Manchester City sta soffrendo sul piano del gioco, si vede poco l'impronta di Guardiola. Falcao sta vivendo una nuova giovinezza, è tornato un killer. Aguero? Chissà, a fine anno potrebbe cambiare squadra. Il Monaco è una squadra che segna in maniera esagerata, soprattutto in casa, il ritorno sarà tutto da guardare. De Sanctis al posto di Subasic? Non posso rispondere io... (ride ndr.)"





SULLA JUVE - "Non vedo più una squadra dominare a livello europeo nei prossimi anni visti gli investimenti delle big. Al momento non c'è una squadra favorita per la vittoria della Champions League. La questione Bonucci? Non credo sia correlata al calciomercato. E' stato un gesto spontaneo secondo me. Credo che il comportamento di Allegri e Bonucci sia stato molto corretto dopo la partita"



SUL NAPOLI - "Le polemiche post Real Madrid del Napoli? Di Aurelio De Laurentiis ce n'è uno solo, non credo che altri presidenti lo possano aver imitato".