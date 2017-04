Nel corso di una lunga intervista concessa a Tuttosport, Federico Pastorello, il noto agente e intermediario fra gli altri di Evra, Pasalic, Nagatomo, Meret, Asamaoh e tanti altri, ha parlato a tutto tondo di alcuni suoi assistiti soffermandosi anche su tante dinamiche di mercato che riguarderanno da vicino alcuni giocatori della Juventus.



DYBALA - "Il recente rinnovo di Dybala è la conferma che vuole restare alla Juventus. In caso contrario non avrebbe firmato. Non mi ha sorpreso nemmeno la Juve: gli hanno dato tanti soldi perchè sanno che i campioni vanno pagati. Il valore di Dybala ha già superato 100 milioni, ma lo vedo ancora a Torino. Mi sembra una situazione diversa da quella di Pogba".



SU MERET - "Meret lo vogliono tutte le big, ma di sicuro i precedenti della Juve con Pogba e Dybala intrigano il ragazzo. La Juve ha vinto con lo zoccolo duro dei "vecchietti", ma anche puntando su i talenti. Il suo futuro? Facciamogli finire il campionato con la Spal, poi credo che l'Udinese vorrà tenerlo un anno in Serie A. Ma sono solo ipotesi, nel calcio è bene non escludere nulla".



DUE COLPI DAL MONACO - "Un giocatore su cui scommetterei del Monaco? Bakayoko! E' fortissimo, un mix di qualità e strapotere fisico. La Juve segue Bernardo Silva e Lemar? Sono due giocatori diversi, ma grandi talenti. Lemar mi sembra quello più adatto per il gioco della Juventus, lo vedrei benissimo nel 4-2-3-1 di Allegri".



LA PREMIER SU BONUCCI E ALEX SANDRO - "A parte Dybala io mi aspetto offerte importanti dall'Inghilterra per Alex Sandro. Offerte da almeno 50-60 milioni. Poi sicuramente ci saranno nuovi tentativi per Bonucci. Io spero che rimanga alla Juve, ormai la BBC è un pezzo di storia dell'Italia".



DA EVRA AD ASAMOAH - "Patrice sapeva che la Juve avrebbe lottato fino in fondo, ma ha fatto una scelta personale. Voleva sentirsi leader in campo e non solo nello spogliatoio. Ma tifa Juve e non è escluso che dalla Juve prenda appunti per il suo futuro da allenatore. Asamoah? E' felice perchè sta meglio e gioca. Non escludo che si possa rinnovare".



MBAPPE' - "Il Monaco comunque è un club ricco, non ha necessità di vendere. Non possono permettersi di smantellare ogni anno, perchè vogliono garantirsi sempre un posto in Champions. A Mbappè suggerirei di restare un altro anno. C'è differenza fra giocare dove sei esploso e andare al Real o al Chelsea e a 18 anni giocare con il peso di 120 milioni sulle spalle. Perchè sicuramente vale quella cifra".