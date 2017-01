Il procuratore Federico Pastorello, vicino a Mbaye Niang, ha parlato del trasferimento del francese al Watford a Tutti Convocati: "Mazzarri e Pozzo sono l'ambiente ideale per far rinascere un talento come il suo. Il cambio di squadra farà molto bene a Niang, è un ragazzo con qualità incredibili, ma deve maturare. Sentendo meno fiducia nell'ambiente da parte sua, ha perso fiducia in sé stesso ha pagato il suo buon inizio, poi ha perso un po' di fiducia da parte dell'allenatore".