Alexander Pato in un'intervista rilasciata in esclusiva a Goal.com ha parlato della sua nuova avventura in Cina: "Un’avventura inaspettata ma decisamente positiva. La Cina è davvero un “mondo” pieno di opportunità per crescere, dal calcio al business, in tanti settori. Il rendimento del papero, 14 goal in 23 presenze, non è passato inosservato, tanto è vero che in estate diversi club hanno cercato di riportarlo in Europa:"Sono contento di essere qui ma in questi anni ho imparato che nel calcio siamo sempre con la valigia pronta e non si sa mai cosa succederà domani."



Se le cose vanno per il meglio è anche grazie alla presenza di un allenatore come Fabio Cannavaro:"E' stato fondamentale per il mio trasferimento al Tianijin Quanijian e per questo lo ringrazio. Sul campo poi è un ottimo allenatore, ha studiato dai grandi e si vede"



Anche se il presente è in Cina, l'Italia e il Milan conservano un posto speciale nel cuore di Pato. “Tutti sanno che mi manca l’Italia e che quando posso, ci torno. Di nuovo al Milan? Chissà, non si sa mai… "