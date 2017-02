Alexandre Pato, ex giocatore del Milan, ha parlato a Sky Sport della scelta di andare in Cina e del suo passato in rossonero: ''Prima di andare in Cina ho riflettuto a lungo, è stata una scelta molto importante, ma con Fabio ho un ottimo rapporto, il suo progetto è ambizioso, la mia scelta è stata la migliore. Al Milan ho passato un grande momento della mia vita: ho fatto bene i primi anni, poi le cose non sono andate come tutti si aspettavano. Ho passato momenti difficili e per recuperare fiducia sono tornato in Brasile. Il Milan sarà sempre nel mio cuore e ho sempre fatto il massimo per i rossoneri. Faccio il tifo per loro. Il Milan attuale? Montella sta facendo un bel lavoro, può crescere tanto, la gente è abituata a grandi campioni, piano piano il Milan tornerà''.