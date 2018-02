Il patron della Virtus Entella Antonio Gozzi ha parlato di mercato, spiegando soprattutto i motivi che hanno impedito l'ingaggio dal Cagliari dell'attaccante classe '91 Niccolò Giannetti: "L'operazione Giannetti è stata difficile, sembrava ci fosse l'interessamento di alcune squadre di Serie A e il ragazzo ha voluto giustamente aspettare. Alle 8 di sera è iniziata la trattativa con il giocatore per portarlo all'Entella, che si è conclusa dopo circa un'ora e mezza. A quel punto è intervenuto il Cagliari, serviva il loro consenso che è stato ottenuto. Alle 22:50 gli abbiamo mandato i documenti per ottenere la firma definitiva, ma in quel momento erano impegnati con Farias al Sassuolo, Han in arrivo. Purtroppo i meccanismi non accettano ritardi e non sono riusciti a concludere la trattativa".