La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in serie B. Sfumato Caputo, il Parma ha virato con decisione per l’attacco su Ceravolo: già avviati i contatti con il Benevento per portare la punta in gialloblù. Gli emiliani per la mediana pensano anche a Crimi (Cesena). La stessa Entella per rimpiazzare Caputo stringe per Giannetti (Cagliari). Blitz del Brescia (rinnova il terzino Coly) nella corsa al centrale Meccariello (Ternana): si può chiudere entro il weekend, anche se la Cremonese non ha ancora alzato bandiera bianca. Proprio la Cremonese ieri contava di chiudere e annunciare l’acquisto di Paulinho (Al-Arabi), ma l’incontro con il brasiliano si è concluso con una fumata grigia: previsti nuovi contatti nelle prossime ore, ma occhio alla concorrenza di Bari e Parma. Il Pescara ingaggia il terzino Golubovic (Roma, era al Pisa) e pensa all’attaccante Baez (Fiorentina, era allo Spezia). Il centrocampista Angiulli è vicino alla Ternana, che ha proposto al Pisa lo scambio con il fantasista Giannone. Il giovane Collocolo (Cosenza) firma con il Bari. Nuova idea per l’attacco del Palermo: si tratta di Di Carmine (Perugia).