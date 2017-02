Paulo Sergio, ex attaccante della Roma, ha parlato di Gabigol, che fatica a trovare spazio all'Inter: "In Italia giocare non è mai facile, anche io ho avuto difficoltà al primo anno. Si valorizza molto la tattica, la disciplina e il gioco duro. E questo fa sì che il calciatore brasiliano abbia delle difficoltà. L'Inter poi non riesce a ottenere risultati e questo aumenta la pressione per un nuovo arrivato che si deve adattare".